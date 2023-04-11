Flamengo, Jorge Jesus'la temasa geçti Flamengo, Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus için harekete geçti.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan ve Türkiye Kupası'nda yoluna yarı finalde devam eden Fenerbahçe'de son günlerde takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un adı ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu.

Jesus'un eski takımı Flamengo'nun bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira ile yollarını ayırmasının ardından Brezilya basınından Jorge Jesus ile ilgili yeni bir iddia geldi.

Flamengo İkinci Başkanı, Jesus'u aradı

SBT Rio'dan Vene Casagrande'nin haberine göre; Flamengo İkinci Başkanı Marcos Braz, Jorge Jesus'a telefon açtı. Brezilyalı idareci, Portekizli çalıştırıcıya teknik direktörlük teklifini iletti.

Görüşmeleri, daha önce de 68 yaşındaki teknik adamı kulübe getiren Marcos Braz'ın sürdüreceği kaydedildi.

"Başkan, devam etmemi istediğini belirtti"

Öte yandan Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Jorge Jesus, şu açıklamaları yapmıştı:

"Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur kararını veririz demiştim. Şubat ayında kendisiyle bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Şu anda ligin bitmesine iki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum."