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Floyd Mayweather, YouTuber Logan Paul ile dövüşecek
Bir süre önce boksu bırakan Floyd Mayweather, YouTube'da 22 milyon takipçisi bulunan Logan Paul ile dövüşmek için yeniden ringe çıkacak.
- Haber Merkezi
- 07.12.2020 - 11:49
- Güncelleme : 07.12.2020 - 12:32
Kariyerinde çıktığı 50 maçı da kazanan Floyd Mayweather, özel bir maç için ringe geri dönüyor.
Amerikalı boksör, 22 milyonluk takipçisi bulunan YouTuber Logan Paul ile dövüşecek.
EN SON MCGREGOR'U YENMİŞTİ
43 yaşındaki Mayweather, son olarak 2017 yılında İrlandalı karma dövüş sanatları şampiyonu Conor McGregor'ı teknik nakavtla yenmiş ve boksu bıraktığını açıklamıştı.
MAÇ ŞUBAT 2021'DE
Floyd Mayweather ile 25 yaşındaki Logan Paul, 2021'in Şubat ayında ringe çıkacak. İkilinin yüklü miktarda para kazanması bekleniyor.