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Floyd Mayweather, YouTuber Logan Paul ile dövüşecek

Floyd Mayweather, YouTuber Logan Paul ile dövüşecek

Bir süre önce boksu bırakan Floyd Mayweather, YouTube'da 22 milyon takipçisi bulunan Logan Paul ile dövüşmek için yeniden ringe çıkacak.