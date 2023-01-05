Four Four Two dergisinden Arda Güler'e övgü

İngiltere'nin ünlü futbol dergisi Four Four Two, en yetenekli gençlerin arasına Arda Güler'i de ekledi ve övgüyle bahsetti.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Four Four Two dergisinin en heyecan verici 50 genç oyuncu listesine adını yazdırdı.

İngilzlerin her yıl yaptığı listede, Arda Güler için övgü dolu sözler yer aldı.

Listenin başında yer alan Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki İngiliz oyuncusu Jude Bellingham için "Ne yapabileceğini hepimiz biliyoruz ve her şeyi yapabiliyor." denildi.

İkinci sırada Bayern Münih'in Alman yıldızı Jamal Musiala'ya yer verildi.

Musiala için Almanya Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Hansi Flick'in "Adam eksiltmede, birebirde sıradışı. Birkaç yıl sonra böyle yetenekler takımımızda olacak. Doğru yoldayız." ifadelerini kullandı.

Listedeki futbolcular

RB Salzburg'tan Benjamin Sesko'nun 3, Barcelona'dan Gavi'nin 4, Real Madrid'in 18 yaşında kadrosuna katmak için kulübü Palmeiras ile anlaştığı Endrick 5, Dortmund'dan bir başka isim Youssoufa Moukoko'nun 6, Southampton'dan Romeo Lavia'nın 7, Manchester United'ın Arjantinli genç yeteneği Alejandro Garnacho'nun 8, Liverpool'lu Harvey Elliott'ın 9 ve Chelsea'li Carney Chukwuemeka'nın 10. sırada yer aldı.

"Kevin de Bruyne'nin kalıbında"

Lİstede 16. sırada yer alan 17 yaşındaki Arda Güler için oyunun iki yönünü de oynadığı vurgulanırken, "Sahayı yapabileceği kadar geniş yapabiliyor. Topu aldığında her zaman en iyi yere gönderiyor. Bu rolün her iki yönünü oynamak için zaman, sabır ve olgunluk gerektirir. Arda Güler'de bunlar var. Kadife dokunuşlu sol ayaklı, topa sahip olduğunda saha 8k'ya giriyor gibi görünüyor. Böyle genç oyuncu için görüşü hayret verici ve teknik seviyesi mükemmel. Henüz yeterli süre alamıyor ancak Kevin De Bruyne'nin kalıbında saf bir makine gibi oynuyor. Henüz çok fazla oynamadı. Herkes onu ister ve büyük bir kulübün onunla imzalaması akıllıca olur." denildi.