Francesco Farioli, internetten scout ilanı verdi

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, maç analisti ve scout ekibi için iş ilanı açtı.

Alanyaspor'un 33 yaşındaki İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli, kendi sosyal medya hesabında iş ilanı açtığı duyurdu. Genç teknik adam scout ve maç analisti arıyor.

Farioli, scout ilanı verdi

İtalyan teknik adam Francesco Farioli, LinkedIn hesabından paylaştığı ilanda kendi ekibi için bir maç analisti ve bir scout aradığını duyurdu. Genç teknik adamın bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.

Geriden pasa dayalı oyun felsefesine sahip

Geriden pasa dayalı oyun felsefesiyle tanıdığımız Faroli, Türkiye'de Alanyaspor ve Karagümrük'te çalıştı. İtalyan isim, bir dönem Galatasaray'ın da gündemindeydi.