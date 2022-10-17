Petrol
91.99
0.39%
Euro
18.1761
0.62%
Dolar
18.5871
0.10%
Altın
994.67
1.29%
Borsa
3812
5.10%
Bitcoin
368.073
1.93%
BTXN Coin
9.58
1.05%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Francesco Farioli, internetten scout ilanı verdi

    Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, maç analisti ve scout ekibi için iş ilanı açtı.
    • 17.10.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 15:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Francesco Farioli, internetten scout ilanı verdi

    Alanyaspor'un 33 yaşındaki İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli, kendi sosyal medya hesabında iş ilanı açtığı duyurdu. Genç teknik adam scout ve maç analisti arıyor.

    Farioli, scout ilanı verdi

    İtalyan teknik adam Francesco Farioli, LinkedIn hesabından paylaştığı ilanda kendi ekibi için bir maç analisti ve bir scout aradığını duyurdu. Genç teknik adamın bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.

    Francesco Farioli, internetten scout ilanı verdi #1

    Geriden pasa dayalı oyun felsefesine sahip

    Geriden pasa dayalı oyun felsefesiyle tanıdığımız Faroli, Türkiye'de Alanyaspor ve Karagümrük'te çalıştı. İtalyan isim, bir dönem Galatasaray'ın da gündemindeydi.

    Francesco Farioli, internetten scout ilanı verdi #2

    Francesco Farioli, internetten scout ilanı verdi #3


    Bursa'da başıboş köpekler çiftlik hayvanlarına saldırdı
    3. Sayfa

    Bursa'da başıboş köpekler çiftlik hayvanlarına saldırdı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Alman polisinin taraftarlara sert müdahalesi
    Dünya

    Alman polisinin taraftarlara sert müdahalesi

    Görüş Bildir