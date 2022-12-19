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    Fransa'da Arjantin maçı yorumu: Kaybettiler ama romantizm kazandılar

    Fransa'da Arjantin maçı yorumu: Kaybettiler ama romantizm kazandılar

    Birçok gazete, Fransa'nın kaybetmesine rağmen destan yazdığını savundu. Futbolcuların geleceğe bakması gerektiği belirtilerek, takımdan 'kahraman' şeklinde söz edildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 13:00
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    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa ve Arjantin karşı karşıya geldi.

    Lusail Stadyumu'ndaki nefes kesen karşılaşmanın galibi ve kupanın sahibi, penaltı atışları sonucu Lionel Messi'li Arjantin oldu.

    Fransız basınının, yaşanan mağlubiyete rağmen olumlu bir dil kullanmaktan geri durmadığı görüldü.

    Le Monde: Fransız ekibinin mükemmel hikayesi

    Le Monde, "Bir Fransız ekibinin neredeyse mükemmel hikayesi" başlıklı analizinde, Fransa'nın Katar'a şüphelerle gittiğini yazdı.

    Destansı bir finalin ardından Fransa'nın ikinci olarak kupaya veda ettiği belirtilerek, "Kaybettiler ama biraz romantizm kazandılar. Beklenmedik bir şey." denildi.

    Fransa da Arjantin maçı yorumu: Kaybettiler ama romantizm kazandılar #1

    RMC: Kahraman Fransız takımı

    RMC Sport, "Kahraman Fransız takımı" başlığına yer verirken, Fransa'nın her şeye rağmen olağanüstü bir performans ortaya koyduğu kaydedildi.

    Fransız futbolcuların "korkunç" penaltı atışlarına rağmen "Mavilerimizle gurur duyuyoruz" şeklinde ifadeler kullanıldı.

    Fransa da Arjantin maçı yorumu: Kaybettiler ama romantizm kazandılar #2

    L'Equipe: Önünüze bakın

    L'Equipe gazetesi, Arjantin yenilgisi sonrası "Önünüze bakın" manşetiyle okurlarının karşısına çıktı.

    Haberin fotoğrafında, maçın kahramanlarından Kylian Mbappe'nin Altın Ayakkabı ödülünü taşıdığı anlara vurgu yapıldı.

    Ayrıca, müsabakanın normal süresinin 3-3 sona erdiği, Arjantin'in penaltılarda 4-2 kazandığı anımsatıldı.

    Fransa da Arjantin maçı yorumu: Kaybettiler ama romantizm kazandılar #3

    La Voix du Nord: Yine de teşekkürler

    Lille merkezli La Voix du Nord gazetesi, "Yine de teşekkürler" ifadesini kullanırken, Fransa bayrakları sallayan taraftarların fotoğrafını tam sayfa yaptı.

    Haberde, "Fransa, gerilimli maçın sonunda üçüncü yıldızı kaçırdı." ayrıntısına dikkat çekildi.

    Fransa da Arjantin maçı yorumu: Kaybettiler ama romantizm kazandılar #4

    Liberation'un Messi ve Mbappe'li baskısı

    Bir diğer Fransız gazetesi Liberation, "Efsaneler" başlığıyla aktardığı haberinde Lionel Messi ve Mbappe'nin anlarına yer verdi.

    Messi'nin sevindiği ve Mbappe'nin üzüldüğüyle ilgili iki kare okurlarla paylaşıldı.

    Haberde, "Çılgın bir finalin sonunda Arjantinlilere karşı penaltılarda kaybettiler. Mbappe, Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu oldu." denildi.

    Fransa da Arjantin maçı yorumu: Kaybettiler ama romantizm kazandılar #5

    Le Parisien: Gurur duyuyoruz

    Le Parisien, "2022 Dünya Kupası: Mavilerimizle gurur duyuyoruz" diye yazdı.

    Penaltı atışları sırasında kenetlenen Fransız futbolcuların karesinin yer aldığı sayı için, "Fransız ekibinin Katar'daki destanı üzerine 20 özel sayfa" baskısı hazırlandı.

    Fransa da Arjantin maçı yorumu: Kaybettiler ama romantizm kazandılar #6

    La Depeche: Tüm zamanların en büyük finallerinden biri

    Son olarak La Depeche gazetesi, birbirlerini teselli eden Fransız milli takımı oyuncularına dikkati çekti.

    Final maçının ayrıntısına ilişkin, "Messi'li Arjantin, tüm zamanların en büyük finallerinden biri olarak kalacak olan maçın ardından dün Fransa'yı penaltılarla yenerek Dünya Kupası'nı kazandı." denildi.

    Fransa da Arjantin maçı yorumu: Kaybettiler ama romantizm kazandılar #7


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