Fredrik Midtsjö: Amaç şampiyon olmak

Süper Lig’de 27. hafta maçında Galatasaray ile Adana Demirspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, mücadeleyi Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo'nun attığı gollerle 2-0 kazandı. Norveçli oyuncu Midtsjö, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan Midtsjö, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zaman olmuştu gol attığım, iyi oldu bu gol. Takım için de iyi oldu. Amaç şampiyon olmak. 14 galibiyet üstüne 1 kayıp yaşadık. Burada harika bir atmosfer ve taraftar var. Onlara layık şekilde oynamaya devam edeceğiz."