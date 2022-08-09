Fredrik Midtsjö: Amacımız şampiyon olmak

Galatasaray’ın AZ Alkmaar’dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosuna kattığı ve ilk maçında oyuna sonradan girip galibiyet golünün pasını veren Fredrik Midtsjö, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Norveçli, iddialı ifadeler kullandı.

Deneyimli orta saha, "Saha içinde farklı bir insanım. Futbol benim için bir tutku. Gerçekten de futbol benim için heyecan verici. Herhangi bir kaygım yok. Şampiyonluk yolunda alternatifli bir kadronun olması bence bir avantaj.

Ben dinamik bir oyuncuyum. 6 ve 8 numarada oynayabiliyorum. Hocam için hangisi uygun olacaksa o pozisyonda yardımcı olmaya hazırım." şeklinde konuştu.

"Önceliğimiz şampiyon olmak"

Omar ile vatandaş olduğunu aktaran Midtsjö, "Şampiyonluk kazanmak istiyorum. Hocamla birlikte yeni bir deneyim yaşayacağız. Tutkulu bir taraftarımız var. Önceliğimiz tabii ki şampiyon olmak. Omar ile aynı dili konuşuyoruz. Genel olarak çok iyi bir oyuncu grubu var. Beni kucakladılar gerçekten. Devamını dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Burada olmaktan gurur duyuyorum"

Norveçli futbolcu, "Tabii ki burada olmaktan gurur duyuyorum. Teklif aldığımda çok heyecanlandım. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Türkiye’nin en büyük kulübü. Cumartesi günkü maçta taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." diyerek rakip takım taraftarlarına da göndermede bulundu.