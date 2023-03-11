Frikik kullanan Mbaye Diagne'ye Salih Dursun'dan komik tepki

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Giresunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'ndaki maçta Fatih Karagümrük, 2-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmayı başardı.

Giresunspor, 20. dakikada Rijad Bajic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Karadeniz temsilcisinde Borja Sainz, 39. dakikada farkı ikiye çıkardı. Fatih Karagümrük'te Levent Mercan, 45. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

Karagümrük 2-0'dan döndü

Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Fatih Karagümrük, 57. dakikada eşitliği yakaladı. İtalyan yıldız Fabio Borini, bu dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi.

Salih Dursun'dan Diagne'ye komik tepki

Öte yandan maça Mbaye Diagne'nin frikiği damga vurdu. Mücadele 2-2 devam ederken 87. dakikada Karagümrük frikik kazandı.

Topu ısrarla isteyen Senegalli golcü, ilginç bir vuruş denedi. Auta giden top sonrası ise yedek kulübesinde yer alan Salih Dursun'un bayılma hareketi yapması sosyal medyaya damga vurdu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Puanlar paylaşıldı

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 30, Giresunspor 23 puana yükseldi.