Futbol dünyası yasta! İşte yıldız futbolcuların Pele paylaşımları!

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, hayatını kaybetti. Tüm dünyayı yasa boğan bu ölüm haberinden sonra birçok futbolcu sosyal medya hesabından üzüntülerini dile getirdi. İşte bazı paylaşımlar...

Dünya Kupaı'nda 3 kez şampiyonluğu bulunan efsane futbolcu Pele, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Kemoterapi görüyordu.

82 yaşındaki Pele'nin hastalığı bu yılın başında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına kadar yayılmıştı. Bu savaşa daha fazla dayanamadı.

Guinness Dünya Rekorları’nda bile adı geçen, forvet pozisyonunda oynamış eski Brezilyalı futbolcu Pele, hayatını kaybetti.

Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak görülen Pele, ölüm haberiyle futbol dünyasını yasa boğdu.

Birçok yıldız futbolcu, Pele'nin ölümüyle adeta yıkıldı ve üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi. İşte o futbolcuların Pele paylaşımları...

Futbolcuların Pele paylaşımları

MBAPPE: Futbolun kralı aramızdan ayrıldı ama mirası asla unutulmayacak. Huzur içinde uyu KRAL...

CRISTIANO RONALDO: Huzur içinde uyu kral Pele. Asla unutulmayacaksın. Tüm Brezilya'ya başsağlığı diliyorum.

MESSI: Huzur içinde yat Pele

NEYMAR: 10 numara, Pele'den önce sadece bir sayıydı. Bu cümleyi bir yerde okumuştum. Pele'den önce futbol sadece bir spordu ve o bunu tamamen değiştirdi, futbolu bir sanata ve eğlenceye çevirdi. O gitti ama büyüsü bizimle. Sonsuza dek Pele.

MESUT ÖZİL: Eminim ki 'Cennet FC' Maradona ve Pele ile sonsuza kadar yenilmez olacak. Mirasınız sonsuza dek yaşayacak.

BARCELONA: Huzur içinde uyu Pele!