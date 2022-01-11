Futbol dünyasını yıkan haber! Hayatını kaybeden Ahmet Çalık kimdir?

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Çalık'ın hayatını kaybetmesinin ardından, biyografisine dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Ahmet Çalık kimdir?

Süper Lig'in başarılı ve şampiyonluk yarışında olan takımlarından Konyaspor'da forma giyen Ahmet Çalık, hayatını kaybetti.

Futbolcunun trafik kazası geçirmesi sonucunda hayatını kaybettiği bilgisi gelirken, Çalık'ın Ankara Gölbaşı mevkisinde kaza geçirdiği öğrenildi.

Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Başarılı ve genç futbolcunun ani kaybı başta Konyaspor olmak üzere tüm spor camiasını hüzne boğdu.

Çalık'ı tanımayan ve hayatına dair detayları öğrenmek isteyenler ise "Hayatını kaybeden Ahmet Çalık kimdir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Hayatını kaybeden Ahmet Çalık kimdir? İşte Ahmet Çalık'ın biyografisi...

AHMET ÇALIK KİMDİR?

1994 doğumlu genç futbolcu Ahmet Çalık, Ankara’da dünyaya geldi. Milli Takım’ın formasını giyme şansı elde eden Çalık, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyiyordu.

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takımına yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmi müsabakalarına çıktı.

Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez A takım forması giyen Ahmet, kendi mevkisinde oynayan Ante Kulusic'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle sahaya çıktı.

Ahmet Çalık, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez milli formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 3 gol kaydetmiştir.