Futbolcular Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü'nü kutladı

Trabzonsporlu futbolcular bugün gerçekleştirilen antrenmanın ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü'nü kutlamayı da es geçmedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, yarın saat 21.00'de Alanyaspor'a konuk olacak.

Akdeniz ekibiyle gerçekleştirecekleri karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, bugün yapılan idmanın ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü'nü ise hazırlanan bir pankart ile kutladı.

''EN BABA BAŞKAN''

Pankartın üzerinde, ''Babalar gününüz kutlu olsun başkanım'' ifadeleri yer alırken; kaptan Jose Sosa ise arkasında ''En baba başkan'' yazılı formayı, Ağaoğlu'na hediye etti.