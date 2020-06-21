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- Futbolcular Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü'nü kutladı
Futbolcular Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü'nü kutladı
Trabzonsporlu futbolcular bugün gerçekleştirilen antrenmanın ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü'nü kutlamayı da es geçmedi.
- Haber Merkezi
- 21.06.2020 - 18:29
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, yarın saat 21.00'de Alanyaspor'a konuk olacak.
Akdeniz ekibiyle gerçekleştirecekleri karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, bugün yapılan idmanın ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü'nü ise hazırlanan bir pankart ile kutladı.
''EN BABA BAŞKAN''
Pankartın üzerinde, ''Babalar gününüz kutlu olsun başkanım'' ifadeleri yer alırken; kaptan Jose Sosa ise arkasında ''En baba başkan'' yazılı formayı, Ağaoğlu'na hediye etti.