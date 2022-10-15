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    Futbolculardan Bartın mesajları

    Futbolculardan Bartın mesajları

    Bartın'da meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden ve yaralı işçiler için futbolcular taziye ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.
    • 15.10.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 10:25
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    Dün gece Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden ocağı patlaması bütün ülkede üzüntüye neden oldu.

    Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada can kayıpları oldu. Yaralı madenciler, hastanelerde tedavi altına alındı.

    Futbolculardan Bartın mesajları #1

    Spor camiasından mesajlar

    Spor camiası da bu felakete sessiz kalmadı, spor klüpleri geçmiş olsun mesajı paylaştı.

    Futbolcular da yaşanan olayın ardından taziye ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.

    İşte o paylaşımlar...

    Futbolculardan Bartın mesajları #2

    Futbolculardan Bartın mesajları #3

    Futbolculardan Bartın mesajları #4

    Futbolculardan Bartın mesajları #5

    Futbolculardan Bartın mesajları #6

    Futbolculardan Bartın mesajları #7

    Futbolculardan Bartın mesajları #8


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