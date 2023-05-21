Futbolda UEFA ve ulusal lisans alan takımlar belirlendi TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu için 18 takıma UEFA ve 7 takıma ise ulusal lisans verildiğini açıkladı.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu için UEFA ve ulusal lisans almaya hak kazanan ekipleri duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda aday takımların sunduğu dosyaların, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden incelendiği belirtildi.

18 kulüp UEFA lisansı aldı

Yapılan incelemeler sonucunda 18 kulübün UEFA lisansı, 7 kulübün ise ulusal lisans almayı hak ettiği bildirildi.

Süper Lig'den Adana Demirspor, Konyaspor, Beşiktaş, Alanyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Trabzonspor, 1. Lig'den Göztepe ve Kadın Futbol Süper Ligi'nden ALG Spor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un UEFA lisansı almaya hak kazandığı ifade edildi.

Süper Lig'den Kayserispor, Fatih Karagümrük, Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Giresunspor ve Ümraniyespor ise UEFA Lisansı alamadı.

1. Lig'den Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor, Rizespor, Manisa FK ve Samsunspor, TFF 2. Lig'den 24Erzincanspor ile Kırklarelispor'a ise ulusal lisans verildiği aktarıldı.

Kalan 55 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için 30 veya 60 gün süre tanındığı kaydedildi.