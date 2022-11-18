FUTBOLSEVERLER ŞOKTA! Sadio Mane Dünya Kupası'nda oynamayacak mı? Senegel duyurdu..

Sadio Mane'nin 2022 Dünya Kupası'nda oynayıp oynayamayacağı sorusu yanıt buldu. İşte futbolseverleri üzen haber..

2022 Katar Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala Senegal milli takımından futbolseverleri üzecek açıklama geldi.

Sakatlığı bulunan Sadio Mane buna rağmen aday kadroya alınmış ve Dünya Kupası'nda oynaması planlanmıştı. Fakat dün yapılan bir açıklama futbol dünyasını üzüntüye boğdu.

Senegal Sadio Mane'nin kesin olarak Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini resmen açıkladı.

Senegal'de Sadio Mane'nin iyileşebilmesi için büyücülerden bile yardım istendiği sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Paul Pogba, N'Golo Kante, Paulo Dybala, Marco Reus ve Romelu Lukaku gibi yıldızların ardından Sadio Mane'de 2022 Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.