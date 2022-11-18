Petrol
89.59
-0.21%
Euro
19.324
0.13%
Dolar
18.62
0.13%
Altın
1.056
0.37%
Borsa
4521
0.30%
Bitcoin
319.094
1.11%
BTXN Coin
6.58
-2.22%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    FUTBOLSEVERLER ŞOKTA! Sadio Mane Dünya Kupası'nda oynamayacak mı? Senegel duyurdu..

    Sadio Mane'nin 2022 Dünya Kupası'nda oynayıp oynayamayacağı sorusu yanıt buldu. İşte futbolseverleri üzen haber..
    • 18.11.2022 - 13:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    FUTBOLSEVERLER ŞOKTA! Sadio Mane Dünya Kupası'nda oynamayacak mı? Senegel duyurdu..

    2022 Katar Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala Senegal milli takımından futbolseverleri üzecek açıklama geldi.

    Sakatlığı bulunan Sadio Mane buna rağmen aday kadroya alınmış ve Dünya Kupası'nda oynaması planlanmıştı. Fakat dün yapılan bir açıklama futbol dünyasını üzüntüye boğdu.

    Senegal Sadio Mane'nin kesin olarak Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini resmen açıkladı.

    FUTBOLSEVERLER ŞOKTA! Sadio Mane Dünya Kupası nda oynamayacak mı? Senegel duyurdu.. #1

    Senegal'de Sadio Mane'nin iyileşebilmesi için büyücülerden bile yardım istendiği sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

    Paul Pogba, N'Golo Kante, Paulo Dybala, Marco Reus ve Romelu Lukaku gibi yıldızların ardından Sadio Mane'de 2022 Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.


    YouTube'da en çok abonesi olan isim yıllar sonra değişti
    Teknoloji

    YouTube'da en çok abonesi olan isim yıllar sonra değişti

    İyi Partili Ahmet Kamil Erozan'dan, Taksim teröristine delil savunması
    Gündem

    İyi Partili Ahmet Kamil Erozan'dan, Taksim teröristine delil savunması

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir