Galatasaray, 7 yıl aradan sonra 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı

Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 2015'den bu yana ilk defa bu kadar uzun bir galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'in 16. haftasında Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Erkan Özdamar yönetiminde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazanırken, Süper Lig'de yeniden liderliğe yükseldi. Bu galibiyetle beraber sarı-kırmızlılar, uzun bir aradan sonra galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray, son olarak bu kadar uzun bir seriyi 2015 yılında yakalamıştı.

Galatasaray 7 maçtır galip geliyor

Sarı-kırmızılılar, 5' i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 7 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de 2022 yılını lider olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalıp Alanyaspor ile eşleşen Galatasaray; Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor, Ofspor ve Keçiörengücü'nü mağlup etti.

Galatasaray son puan kaybını ligin 11. haftasında Alanyaspor'a karşı yapmıştı. Bu mücadele 2-2 sonuçlanmıştı.

7 sene önce bu seri yakalanmıştı

Sarı-kırmızlılar, en son 2014-2015 sezonunda Hamza Hamzaoğlu ile 7 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.