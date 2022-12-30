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    Galatasaray, 7 yıl aradan sonra 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı

    Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 2015'den bu yana ilk defa bu kadar uzun bir galibiyet serisi yakaladı.
    • 30.12.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 10:30
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    Galatasaray, 7 yıl aradan sonra 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı

    Süper Lig'in 16. haftasında Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Erkan Özdamar yönetiminde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

    Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazanırken, Süper Lig'de yeniden liderliğe yükseldi. Bu galibiyetle beraber sarı-kırmızlılar, uzun bir aradan sonra galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray, son olarak bu kadar uzun bir seriyi 2015 yılında yakalamıştı.

    Galatasaray 7 maçtır galip geliyor

    Sarı-kırmızılılar, 5' i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 7 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

    Süper Lig'de 2022 yılını lider olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalıp Alanyaspor ile eşleşen Galatasaray; Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor, Ofspor ve Keçiörengücü'nü mağlup etti.

    Galatasaray son puan kaybını ligin 11. haftasında Alanyaspor'a karşı yapmıştı. Bu mücadele 2-2 sonuçlanmıştı.

    Galatasaray, 7 yıl aradan sonra 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı #1

    7 sene önce bu seri yakalanmıştı

    Sarı-kırmızlılar, en son 2014-2015 sezonunda Hamza Hamzaoğlu ile 7 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

    Galatasaray, 7 yıl aradan sonra 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı #2


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