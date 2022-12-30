- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray, 7 yıl aradan sonra 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı
Galatasaray, 7 yıl aradan sonra 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı
- 30.12.2022 - 10:01
- Güncelleme : 30.12.2022 - 10:30
Süper Lig'in 16. haftasında Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Erkan Özdamar yönetiminde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazanırken, Süper Lig'de yeniden liderliğe yükseldi. Bu galibiyetle beraber sarı-kırmızlılar, uzun bir aradan sonra galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray, son olarak bu kadar uzun bir seriyi 2015 yılında yakalamıştı.
Galatasaray 7 maçtır galip geliyor
Sarı-kırmızılılar, 5' i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 7 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de 2022 yılını lider olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalıp Alanyaspor ile eşleşen Galatasaray; Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor, Ofspor ve Keçiörengücü'nü mağlup etti.
Galatasaray son puan kaybını ligin 11. haftasında Alanyaspor'a karşı yapmıştı. Bu mücadele 2-2 sonuçlanmıştı.
7 sene önce bu seri yakalanmıştı
Sarı-kırmızlılar, en son 2014-2015 sezonunda Hamza Hamzaoğlu ile 7 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.