Galatasaray - Adana Demirspor - CANLI SKOR

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19' Sergio Oliveira'nın harika kestiği topa Abdülkerim istediği gibi vuramadı. Aut.
15' Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş direkten dışarıya gitti.
14' Kerem'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.
13' Kerem'in ceza sahasına gönderdiği topa Icardi kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.
6' Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına sarkan Rashica'yı düşündü ama Ertaç çıktı ve topu aldı.
5' Sam Adekugbe'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti.
2' Hızlı gelişen Adana Demir atağında Onyekuru, arka direkteki Emre'yi düşündü ama Torreira'dan kritik bir müdahale geldi.
1' Sağdan Sergio Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim kafayı vurdu. Top kalecide kaldı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 27. hafta maçında lider Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.
Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan müsabaka saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Galatasaray - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi
Adana Demirspor: Ertaç, Rodrigues, Semih, Morel, Svenson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, N'diaye