Galatasaray - Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 27. hafta maçında lider Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Eksikler
Galatasaray'da Berkan cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Cezası biten Nelsson'un ise ilk 11'de yer alması bekleniyor.
Adana Demirspor'da cezası süren Belhanda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacak.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Akintola, N'Diaye, Emre Akbaba, Onyekuru, Cherif N'Diaye