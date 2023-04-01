Galatasaray - Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 27. hafta maçında lider sahasında ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Eksikler

Galatasaray'da Berkan cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Cezası biten Nelsson'un ise ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Adana Demirspor'da cezası süren Belhanda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Akintola, N'Diaye, Emre Akbaba, Onyekuru, Cherif N'Diaye