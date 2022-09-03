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Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?

Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?

Galatasaray Adası'na da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Peki, Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?