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    Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı

    Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, 10 kişi kalan rakibi Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 18:08
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    Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk etti.

    Alanyaspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

    Ev sahibi ekibin golünü 39. dakikada Wilson Eduardo kaydetti. Galatasaray'ın sayısı ise 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

    Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı #1

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    Bu sonucun ardından üst üste 5 maçtır kazanamayan Galatasaray, 28 puanla 13. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor ise 39 puanla 4. sırada yer buldu.

    Galatasaray, gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

    Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı #2

    Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı #3

    Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı #4


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