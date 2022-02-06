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Galatasaray, Alanyaspor ile berabere kaldı
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, 10 kişi kalan rakibi Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 06.02.2022 - 18:01
- Güncelleme : 06.02.2022 - 18:08
Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk etti.
Alanyaspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golünü 39. dakikada Wilson Eduardo kaydetti. Galatasaray'ın sayısı ise 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
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Bu sonucun ardından üst üste 5 maçtır kazanamayan Galatasaray, 28 puanla 13. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor ise 39 puanla 4. sırada yer buldu.
Galatasaray, gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.