Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. haftasına az bir zaman kalırken küme düşme hattına kadar inen Galatasaray, Alanya ile karşılaşacak.

Fatih Terim'in ayrılmasının ardından işler yine düzelmezken, sarı-kırmızılı ekip 15. sırayı gördü. Son olarak Trabzon'a 2-1 yenilen Galatasaray, toparlanmak için bir çıkış arıyor.

Alanya maçı ile 3 puanı almak ve İstanbul'a galibiyetle dönmek isteyen Galatasaray, Alanya karşısında tüm gücünü ortaya koymaya hazırlanıyor.

Ancak Alanyaspor ligde kazanma serisi başlatırken, yukarılara doğru tırmandı ve 3. sıraya yerleşti.

Şüphesiz Galatasaray için kolay bir maç olmayacak ancak bu iki takım karşılaşması heyecanla takip edilecek.

Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı....

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 6 Şubat Pazar günü, saat 16:00'da oynanacak. Alanya'da oynanacak olan bu karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.

Galatasaray bu maçtan önce hazırlık maçı kapsamında, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 28 Ocak Cuma günü saat 13.00’te Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

ALANYA MAÇI HAZIRLIKLARI TAM GAZ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda futbolcular önce salonda çalıştı. Trabzonspor karşısında ilk 11'de yer alan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından interval antrenman gerçekleştirdi. Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.