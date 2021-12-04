Galatasaray-Altay maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İzmir temsilcisi Altay’ı ağırlıyor.

19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Galatasaray-Altay maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 14 maçta 6 galibiyet, 4'er de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 22 puan toplayan Galatasaray, namağlup lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 8. sırada yer aldı.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sezona iyi bir giriş yapan İzmir temsilcisi, son 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 17 puan toplayan Altay, haftaya 13. sırada girdi.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Özgür, Poko, Zeki, Pinares, Kappel, Bamba, Rodriguez