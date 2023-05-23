Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

AA

Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda 30 Mayıs salı akşamı saat 20.00'de başlayacak maçtan sarı-kırmızılılar, galibiyetle ayrılması durumunda Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Bu kritik maç öncesinde Galatasaray hazırlıklara başladı.

Hazırlıklar yarın da devam edecek

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 8'e 2 pasla devam eden idmanın dört takımlı turnuvayla sona erdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.