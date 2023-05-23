Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
AA

Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda 30 Mayıs salı akşamı saat 20.00'de başlayacak maçtan sarı-kırmızılılar, galibiyetle ayrılması durumunda Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Bu kritik maç öncesinde hazırlıklara başladı.

Hazırlıklar yarın da devam edecek

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 8'e 2 pasla devam eden idmanın dört takımlı turnuvayla sona erdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı