Galatasaray, Ankaragücü maçında puan rekoru ve şampiyonluk için sahaya çıkacak Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3 puanla ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek ve rekor kıracak.

Ligde 79 puanla zirvede oturan Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerse hem şampiyonluğa ulaşacak hem de ligdeki puan rekorunu kıracak.

Son hafta hükmen kazanacak Galatasaray'ın Ankaragücü galibiyetiyle 85 puana çıkması kesinleşecek.

Daha önce 2020-2021 sezonunda Fatih Terim'le 40 maçta 84 puan toplayarak 2'nci olmuştu. Okan Buruk, bu rekorun da sahibi olarak kulüp tarihine adını yazdıracak.

23. şampiyonluk geliyor

Galatasaray, bu sezon şampiyon olduğu taktirde 23. şampiyonluğunu kazancak ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 şampiyonluk önünde olacak.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 33 maçtan 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Galatasaray, 79 puanla 1. sırada yer aldı.