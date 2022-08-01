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    Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in ilk haftası başlarken, "Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi.
    • 01.08.2022 - 14:29
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    Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    İki güçlü takım Antalyaspor ve Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelecek.

    Okan Buruk yönetiminde yeni sezona başlayacak olan Galatasaray, geçen yılın flash takımlarından Antalya'yı yenmek için sahada olacak.

    Antalyaspor ise yeni sezon hazırlıklarını oldukça iyi yaptı ve transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

    Bu iki güçlü takımın düellosunu izlemek isteyenler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

    Bu kapsamda da, "Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi.

    Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Antalyaspor - Galatasaray maçı 7 Ağustos 2022 Pazar günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

    Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

    beIN Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

    Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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