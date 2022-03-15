Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi rövanş maçını kimin yöneteceği merak edilmeye başlandı. Peki, Galatasaray - Barcelona maçında kim düdük çalacak?

Süper Lig'de küme düşme hattına kadar gerileyen ancak zamanla toparlamaya başlayan Galatasaray, dün Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Derbiden galibiyetle ayrılan ve yeniden kendisini yukarılara çıkarmayan başlayan sarı-kırmızılı ekip, gözünü Barcelona maçına çevirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fatih Terim sayesinde büyük başarılar elde eden Galatasaray, rövanş maçına çıkacak.

Temsilcimizin ilk maçı 0-0 beraberlikle biterken, Galatasaray bu maçı İstanbul'da kazanma derdinde olacak.

Herkes bu karşılaşmanın heyecanıyla maç gününü beklemeye başlarken, bir yandan ise hakem merak konusu oldu.

Maçın kaderini bir anda değiştirmeyi başaran hakemler oldukça önemli olurken, Galatasaray - Barcelona maçında kimin düdük çalacağı belli oldu.

Peki, Galatasaray - Barcelona maçında kim düdük çalacak? İşte yanıtı...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇININ HAKEMİ

Galatasaray, 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Barcelona'yı ağırlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak olan bu zorlu mücadelede İtalyan Daniele Orsato düdük çalacak.

Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Türk takımları, Orsato yönetiminde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet aldı.