Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeniledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzattı.

Süper Lig'de rakiplerinin önünde 32. haftayı lider olarak kapatan Galatasaray'da iç transferde hareketlilik yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon takıma Ankara Keçiörengücü'nden transfer olan 22 yaşındaki oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-27 sezonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

"Sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır."

7 gol 5 asist yaptı

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla beğeni toplayan genç oyuncu, Galatasaray formasıyla 27 karşılaşmaya çıktı. Barış Alper Yılmaz, bu maçlarda 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

"Galatasaray formasını onurla, gururla taşıyorum"

Sözleşme imzalamasının ardından açıklamalarda bulunan Barış Alper, şunları söyledi: