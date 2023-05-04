Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeniledi

Süper Lig'de rakiplerinin önünde 32. haftayı lider olarak kapatan Galatasaray'da iç transferde hareketlilik yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon takıma Ankara Keçiörengücü'nden transfer olan 22 yaşındaki oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-27 sezonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
"Sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır"
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır."
7 gol 5 asist yaptı
Sezon başından bu yana gösterdiği performansla beğeni toplayan genç oyuncu, Galatasaray formasıyla 27 karşılaşmaya çıktı. Barış Alper Yılmaz, bu maçlarda 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
"Galatasaray formasını onurla, gururla taşıyorum"
Sözleşme imzalamasının ardından açıklamalarda bulunan Barış Alper, şunları söyledi:
Çok mutluyum. Bir yıl daha sözleşmemi uzattım. İki sene önce geldim. İki senedir Galatasaray formasını onurla, gururla taşıyorum. Uzun yıllar da taşımak istiyorum. Bana güvenen başta başkanım, yönetim ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Bu sene inşallah şampiyon olup önümüzdeki sezon Galatasaray formasını Avrupa'da terletmek istiyoruz."