Galatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Başakşehir karşısında 3 puan arayacak.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo