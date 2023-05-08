Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Başakşehir karşısında 3 puan arayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

Galatasaray sahasında 14 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan Galatasaray, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sahasındaki son 14 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

Eksikler

Galatasaray'da zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Başakşehir'de ise Szysz sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Berkan Kutlu, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Edgar Ie, Lima, Biglia, Januzaj, Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Figueiredo.