Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lige sataşanlar var 1905 GSYİAD'ın düzenlediği geleneksel iftar programında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Lig devam ediyor. Lige sataşanlar var. Ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var. Onlar için söyleyecek fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) geleneksel iftarı düzenlendi.

İftara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray efsanesi Fatih Terim, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleri, dernek yönetim kurulu üyeleri ve camiadan isimler katıldı.

Başkan Dursun Özbek, düzenlenen iftarda dikkat açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı'nın açıklamalarından satır başları şunlar:

Değerli Galatasaraylılar, Ramazan ayındayız. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Tuttuğu oruçlar kabul olsun. Tabii söylendiği gibi buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Memleketimizin yüzde 20'ye yakın kısmının harap olduğu bir deprem yaşadık. Acı kayıplarımız yaşadık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum.



Deprem döneminde Galatasaray Kulübü büyük bir imtihan verdi. Bölgeye ilk ulaşan, bölgeye en çok destek gönderen, bölgedeki faaliyetlerinde en çok başarılı olan spor kulübüydü. Birçok sivil toplum kuruluşunun da önünde yer aldı yaptığı faaliyetlerle.



Yaraları sarmak için faaliyetlerimiz devam ediyor. Kalıcı konut yapmak için faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kampanyalar başlattık, yardım topluyoruz. Yardımlarımız durmayacak.

"Sevgi iklimini koruyalım"

Geçen hafta bir genel kurul yaşadık. Genel kurulun kapanış konuşmasında, 'Galatasaray'a yakışır bir şekilde yönetimlerin oy birliğiyle ibra edilmesiyle sonuçlandı' demiştim. Burada, her seferinde söylediğim gibi birlik ve beraberliğin ve sevgi ikliminin etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. O iklimi de koruyalım. Özellikle Ramazan ayında, sevgiyle özdeşleşmiş bir ay içindeyiz. Bunu yıllar boyunca sürdürelim.



Geçen hafta sonu Azerbaycan'daydık, bir dostluk maçı oynadık. Muazzam ilgi gördük. Bizi çok iyi karşıladılar. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir örneğini de yaptığımız maçla verdik.

"Lige sataşanlar var"