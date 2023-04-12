Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yabancı sınırı konusunda açıklamalarda bulundu Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir kulüp hariç tüm takımların yabancı sınırının kalkmasını istediğini belirtti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği kritik toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda yabancı kuralı, Türkiye Kupası formatı, son dönemdeki hakem performansları ve B takımı olmak üzere 4 ana başlık ele alındı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantının ardından yabancı kuralı ile ilgili açıklamada bulundu.

A Spor'a konuşan Özbek, "Bir kulüp hariç tüm kulüpler yabancı sınırının kalkmasını istiyor" sözlerini kullandı.

"Ay sonuna kadar karar verilecek"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni yabancı kuralına bu ay sonuna kadar karar vereceklerini ifade etmişti.