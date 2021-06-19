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    Galatasaray başkanlık seçiminde hakaret gerginliği

    Galatasaray başkanlık seçiminde hakaret gerginliği

    Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayma işlemi devam ettiği sırada, bir üyenin, divan seçim heyetinde görev yapan bir kadına hakaret etmesinin ardından gerginlik yaşandı.
    • İHA
    • 19.06.2021 - 22:42
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 22:54
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    Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu’ndasarı kırmızı kulüp, 38. başkanını belirlemek için sandık başındaydı.

    5 ADAY YARIŞTI

    Burak Elmas'ın kazandığı ve heyecanlı geçen seçimde Eşref Hamamcıoğlu, Yiğit Şardan, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir de yarıştaydı.

    SEÇİM HEYETİNDE GÖREVLİ KADINA HAKARET EDİLDİ

    Oy sayımı işlemi devam ederken, koridorlarda gergin anlar yaşandı.

    Bir üyenin, divan seçim heyetinde görev yapan bir kadına hakaret etmesinin ardından lise koridorlarına taşan olayda araya güvenlik güçleri girerek gerginliğin büyümesini engelledi.

    Galatasaray başkanlık seçiminde hakaret gerginliği-Video

    Galatasaray başkanlık seçiminde hakaret gerginliği #1

    Galatasaray başkanlık seçiminde hakaret gerginliği #2

    Galatasaray başkanlık seçiminde hakaret gerginliği #3

    Galatasaray başkanlık seçiminde hakaret gerginliği #4

    Galatasaray başkanlık seçiminde hakaret gerginliği #5

    Galatasaray başkanlık seçiminde hakaret gerginliği #6

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