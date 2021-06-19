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Galatasaray başkanlık seçiminde hakaret gerginliği

Galatasaray başkanlık seçiminde hakaret gerginliği

Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayma işlemi devam ettiği sırada, bir üyenin, divan seçim heyetinde görev yapan bir kadına hakaret etmesinin ardından gerginlik yaşandı.