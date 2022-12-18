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    Galatasaray, Berke Özer'le ilgileniyor

    Galatasaray, Berke Özer'le ilgileniyor

    Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Berke Özer ile görüşüyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2022 - 12:34
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, önceliği yerli kaleciye verdi.

    Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı, Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz'ın hazırlık maçlarındaki kötü performansları, harekete geçirdi.

    Listede birçok ismin bulunduğu adayların arasında sürpriz bir isim dikkat çekti.

    Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz temsilcisi Portimonense'ye giden Berke Özer, Ocak transfer döneminde Türkiye'ye dönüyor.

    Taraftarlar tepkili

    Şu an Türkiye'den 3 kulübün Berke ile görüşme halinde olduğu ve bu kulüplerden birinin Galatasaray olması, taraftarların tepkisini topladı.

    Fenerbahçeli olması ve daha önce sosyal medya hesabından Galatasaray hakkında hakaret içeren paylaşımlar yapması transferin gerçekleşme ihtimalini oldukça düşürdü.

    Galatasaray, Berke Özer le ilgileniyor #1

    Galatasaray, Berke Özer le ilgileniyor #2


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