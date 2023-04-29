Galatasaray: Biz, sizin adınıza utanıyoruz! Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla cevap verdi.

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksel Divan Kurulu toplantısındaki sözlerinin ardından açıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi." denildi.

İşte Galatasaray'ın 'Biz, sizin adınıza utanıyoruz' başlıklı açıklaması:

"Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz.



Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerle yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin.

116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi.



Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin.

Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz. Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz.



Galatasaray Spor Kulübü."

"TFF oradaki köstebeğe dikkat etsin"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksel Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısında Galatasaray ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"TFF'ye gidip, 'Sayın başkan, biz iyi niyetten şüphelenmeye başladık. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayın diye bir talimat mı aldınız?' dedik."

"Biz her branşın federasyonlarıyla görüşüyoruz. Malum kulübün başkanına sesleniyorum; biz randevu alarak gittik, siz randevu almadan, eski bürokrat olan içerideki köstebeğinizle konuşarak gittiniz. Biz gittik diye siz de gittiyseniz yazık. Oradaki köstebek sabahtan akşama kadar çalışıyor. Biz onları futbolu yönetmeleri için seçtik, bir kulübün menfaatlarini korusun diye seçmedik. TFF oradaki köstebeğe dikkat etsin."