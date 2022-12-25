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    Galatasaray, bu sezon ilk kez korner organizasyonuyla gol buldu

    Süper Lig'in 15. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk eden Galatasaray'da Gomis'in golü, sarı-kırmızılıların bu sezon korner organizasyonuyla attığı ilk gol oldu.
    • 25.12.2022 - 20:09
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    Galatasaray, bu sezon ilk kez korner organizasyonuyla gol buldu

    Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

    Maçın 15. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Bafetimbi Gomis takımını öne geçiren golü kaydetti.

    Son golü Mohammed atmıştı

    Galatasaray bu golle, bu sezon Süper Lig'deki ilk kez korner organizasyonundan gol attı. Sarı-kırmızılı takımın korner organizasyonundan bulduğu son gol, Şubat 2022'de Mostafa Mohammed'e aitti.

    Galatasaray, bu sezon ilk kez korner organizasyonuyla gol buldu #1


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