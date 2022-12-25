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Galatasaray, bu sezon ilk kez korner organizasyonuyla gol buldu

Galatasaray, bu sezon ilk kez korner organizasyonuyla gol buldu

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk eden Galatasaray'da Gomis'in golü, sarı-kırmızılıların bu sezon korner organizasyonuyla attığı ilk gol oldu.