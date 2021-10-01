Euro
10.2653
-0.41%
Dolar
8.8442
-0.49%
Altın
498.71
-0.61%
Borsa
1.405
-0.1%
Bitcoin
415.780
8.62%
EXEN Coin
20.00
2.19%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayamayan Galatasaray, 20. sırada yer alan Rizespor ile karşılaşacak. Peki, "Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 14:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray dün UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile 0-0 beraber kalırken, grubunda ise lider konumda bulunuyor.

    Süper Lig'de aynı başarıyı gösteremeyen sarı-kırmızlı ekip, puan durumunda 10. sırada yer alıyor.

    Geçtiğimiz hafta Göztepe maçını 2-1 kazanan Galatasaray, bunu seriye bağlamak istiyor.

    Fatih Terim'in öğrencileri galibiyet serisine başlamak isterken, 20. sırada yer alan Rize ise üstlere çıkmak için 3 puan peşinde olacak.

    Maçı izlemek için hazırlık yapanlar, "Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı 3 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

    Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı BeıN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir