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Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayamayan Galatasaray, 20. sırada yer alan Rizespor ile karşılaşacak. Peki, "Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...