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- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 01.10.2021 - 14:39
Galatasaray dün UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile 0-0 beraber kalırken, grubunda ise lider konumda bulunuyor.
Süper Lig'de aynı başarıyı gösteremeyen sarı-kırmızlı ekip, puan durumunda 10. sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz hafta Göztepe maçını 2-1 kazanan Galatasaray, bunu seriye bağlamak istiyor.
Fatih Terim'in öğrencileri galibiyet serisine başlamak isterken, 20. sırada yer alan Rize ise üstlere çıkmak için 3 puan peşinde olacak.
Maçı izlemek için hazırlık yapanlar, "Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı 3 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı BeıN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.