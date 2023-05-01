Galatasaray cephesinden Beşiktaş tepkisi Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan yaptığı yazılı açıklamayla, "Maçtan önce hadsiz bir şekilde pusu kültürü diye açıklama yaptılar, maçtan sonra asbaşkanları sosyal medyadan ahlak yoksunu bir paylaşımla seviyeyi daha da aşağıya çekti" dedi.

DHA

Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi.

Bu keyifli mücadelede Beşiktaş, 1-0 geriye düşmesine rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, dün oynanan derbi maçın ardından Beşiktaş cephesinin açıklamalarına yanıt verdi.

"Maçtan önce hadsiz bir şekilde pusu kültürü diye açıklama yaptılar"

Yazılı bir açıklama yapan Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan önce hadsiz bir şekilde pusu kültürü diye açıklama yaptılar, maçtan sonra asbaşkanları sosyal medyadan ahlak yoksunu bir paylaşımla seviyeyi daha da aşağıya çekti. Muhtemelen sponsorluk gelirleri ve kişisel ticari ilişkilerinin getirdiği sorumlulukla kendilerini, gayri ihtiyari, karşı kıyının savunuculuğuna fazlasıyla kaptırmış haldeler ki Koç yönetiminin tutumuyla ilgili yaptığımız yorumlara böyle cansiperane tepkiler veriyorlar, birbirlerinin yaptıkları açıklamaları beğeniyorlar.

"Bu saygısız üslubu kabul etmemiz mümkün değil"

Ekonomik sebepli bu motivasyonlarını anlıyoruz ama bu saygısız üslubu kabul etmemiz mümkün değil. Beyefendiye istediği seviyede cevap vermek bizim için en kolayı... Burada gerekli uyarının Beşiktaş Yönetim Kurulu ve sağduyulu Beşiktaş taraftarları tarafından yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

"Süleyman Seba'nın, Hakkı Yeten'in kemiklerini daha çok sızlatır"

Umarız kendisi, en kısa zamanda Beşiktaş'taki bir mağazadan alelacele, ucuza alınmış, çakma yönetici kimliğinden kurtulup temsil ettiği asırlık camiaya yakışır bir yönetici hüviyetine kavuşur. Aksi halde Süleyman Seba'nın, Hakkı Yeten'in kemiklerini daha çok sızlatır. Bu vesileyle Beşiktaş kulübünü galibiyetlerinden dolayı bir kez daha tebrik eder, tüm emekçilerin bayramını kutlarım."

Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın derbi sonrası yaptığı paylaşım: