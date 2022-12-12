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- Galatasaray da Samet Akaydın'a talip oldu
Galatasaray da Samet Akaydın'a talip oldu
Fenerbahçe'nin anlaşmak üzere olduğu Adana Demirspor'un başarılı savunmacısı Samet Akaydın için Galatasaray yönetimi devreye girdi.
- Haber Merkezi
- 12.12.2022 - 09:53
- Güncelleme : 12.12.2022 - 11:07
Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, devre arası transfer planları hazırlandı.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteği ve Victor Nelsson'a gelen transfer teklifleri nedeniyle yönetim, savunmaya takviye yapma kararı aldı.
Fenerbahçe de istiyor
Sezon öncesi Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Galatasaray, bu kez de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Samet Akaydın için harekete geçti.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yönetim, Adana Demirspor ile görüşmelere başladı.
Yerli futbolcu olması nedeniyle yönetimin tüm şartları zorlayacağı belirtildi.