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Galatasaray da Samet Akaydın'a talip oldu

Galatasaray da Samet Akaydın'a talip oldu

Fenerbahçe'nin anlaşmak üzere olduğu Adana Demirspor'un başarılı savunmacısı Samet Akaydın için Galatasaray yönetimi devreye girdi.