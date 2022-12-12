Petrol
76.39
0.38%
Euro
19.6249
-0.05%
Dolar
18.6431
0.01%
Altın
1.073
-0.19%
Borsa
5123
2.35%
Bitcoin
320.604
-1.39%
BTXN Coin
4.98
3.31%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C
    Galatasaray da Samet Akaydın'a talip oldu

    Galatasaray da Samet Akaydın'a talip oldu

    Fenerbahçe'nin anlaşmak üzere olduğu Adana Demirspor'un başarılı savunmacısı Samet Akaydın için Galatasaray yönetimi devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, devre arası transfer planları hazırlandı.

    Teknik direktör Okan Buruk'un isteği ve Victor Nelsson'a gelen transfer teklifleri nedeniyle yönetim, savunmaya takviye yapma kararı aldı.

    Fenerbahçe de istiyor

    Sezon öncesi Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Galatasaray, bu kez de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Samet Akaydın için harekete geçti.

    Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yönetim, Adana Demirspor ile görüşmelere başladı.

    Yerli futbolcu olması nedeniyle yönetimin tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

    Galatasaray da Samet Akaydın a talip oldu #1


    Adana’da 1 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı kazada sürücü tutuklandı
    3. Sayfa

    Adana’da 1 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı kazada sürücü tutuklandı

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Davulcunun kalp krizi geçirdiği anlar kamerada
    3. Sayfa

    Davulcunun kalp krizi geçirdiği anlar kamerada

    Görüş Bildir