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- Galatasaray-Denizlispor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray-Denizlispor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 20.01.2021 - 08:36
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 2-0 yenilerek zirvenin 5 puan gerisine düşen Galatasaray, yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Omar ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Muslera
Linnes
Luyindama
Marcao
Saracchi
Taylan
Ömer Bayram
Arda Turan
Belhanda
Emre Kılınç
Babel
Denizlispor
Pantilimon
Tiago Lopes
Fabaino
Muhammet
Özer
Murawski
Dossevi
Recep Niyaz
Sagal
Sacko
Mesanovic