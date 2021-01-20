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    Galatasaray-Denizlispor maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 08:36
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    Galatasaray-Denizlispor maçının muhtemel 11'leri

    Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 2-0 yenilerek zirvenin 5 puan gerisine düşen Galatasaray, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

    Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

    Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Omar ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray

    Muslera
    Linnes
    Luyindama
    Marcao
    Saracchi
    Taylan
    Ömer Bayram
    Arda Turan
    Belhanda
    Emre Kılınç
    Babel

    Denizlispor

    Pantilimon
    Tiago Lopes
    Fabaino
    Muhammet
    Özer
    Murawski
    Dossevi
    Recep Niyaz
    Sagal
    Sacko
    Mesanovic

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