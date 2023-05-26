Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini yeniledi Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Süper Lig'de 36. hafta maçında Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etmesi halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da iç transferde sıcak gelişmeler yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Napoli'den takıma katılan ve 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Dries Mertens'in sözleşmesindeki opsiyonunun kullanıldığını TFF'ye bildirdi.

Federasyona bildirildi

Mertens'in sözleşmesinde 25 resmi maça çıkması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzayacağı maddesi yer alıyordu. Galatasaray, bu maddenin resmiyet kazandığını federasyona bildirdi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 31 maça çıkan Dries Mertens, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.