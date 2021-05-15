Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
409.964
-2.75%
EXEN Coin
38.97
8.79%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C
    Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup etti

    Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 42. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 22:27
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 22:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 42. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. İlk yarıda 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, devre arasına bu skorla gitti.

    GALATASARAY 3-1 KAZANDI

    İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 53. dakikada Halil ve 60' dakikada Babel ile durumu 2-1'e sonrasında 94. dakikada Oğulcan'la 3-1 yaparak maçı kazandı.

    Ancak Galatasaray'ın bu skoru maçı kazanmak için yetmedi ve 2020-21 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu.

    Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor u mağlup etti #1

    Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor u mağlup etti #2

    Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor u mağlup etti #3

    Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor u mağlup etti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir