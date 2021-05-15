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- Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup etti
Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup etti
Süper Lig'in 42. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 15.05.2021 - 22:27
- Güncelleme : 15.05.2021 - 22:44
Süper Lig'in 42. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. İlk yarıda 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, devre arasına bu skorla gitti.
GALATASARAY 3-1 KAZANDI
İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 53. dakikada Halil ve 60' dakikada Babel ile durumu 2-1'e sonrasında 94. dakikada Oğulcan'la 3-1 yaparak maçı kazandı.
Ancak Galatasaray'ın bu skoru maçı kazanmak için yetmedi ve 2020-21 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu.