Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 42. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 42. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. İlk yarıda 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, devre arasına bu skorla gitti.

GALATASARAY 3-1 KAZANDI

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 53. dakikada Halil ve 60' dakikada Babel ile durumu 2-1'e sonrasında 94. dakikada Oğulcan'la 3-1 yaparak maçı kazandı.

Ancak Galatasaray'ın bu skoru maçı kazanmak için yetmedi ve 2020-21 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu.