Galatasaray farkı açtı, Fenerbahçe taraftarı stadı erken terk etti Galatasaray, Ankaragücü karşısında 4-1'lik üstünlük sağlayarak şampiyonlupunu ilan ederken, Antalyaspor maçını izleyen Fenerbahçeli taraftarlar tribünleri erken boşalttı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 34. haftası, şampiyonun belirlendiği bir hafta oldu.

Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray, karşılaşmadan 4-1 gibi rahat bir sonuçla ayrılarak Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe ise konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etse de, Galatasaray'ın aldığı sonuçla şampiyonluk şansını yitirdi.

Fenerbahçe taraftarları tribünleri erkenden boşalttı

Sarı kırmızılı ekibin farkı açtığı sırada, ezeli rakiplerinin maçını da takip eden Fenerbahçeli taraftarlar, büyük bir üzüntüyle tribünleri erken terk ettiler.



Taraftardan Ali Koç'a protesto

Tribündeki taraftarlar, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin? Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdin!" sloganlarıyla birlikte Ali Koç'u istifaya çağırdılar.

Tribünlerin bir bölümü de maçın sonua doğru "Aziz Yıldırım" tezahüratında bulundu.