Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, ligin formda ekiplerinden ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 23 Nisan pazar akşamı saat 19.00'da yapılacak maç öncesinde sarı-kırmızılılar idmanlara başladı.

Hazırlıklar devam edecek

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, bugün saat 18.30’da yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı