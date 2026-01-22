- Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.
- Okan Buruk yönetimindeki takım, dün Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldıktan hemen sonra ilk antrenmanını yaptı.
- Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 19. haftasında 24 Ocak Cumartesi günü Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında dün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Fatih Karagümrük müsabakası öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
İDMANDAN NOTLAR
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, topla ısınmayla başlayıp 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.