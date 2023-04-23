Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maçı, beIN Sports 1 yayınlayacak.

Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Karagümrük, geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 yenerek puanını 40'a yükseltti ve 8. sıraya yükseldi.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdulkerim, Adekugbe; Torreira, Oliveira; Rashica, Mertens, Kerem; Zaniolo

Fatih Karagümrük: Batuhan; Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent; Bertolacci, Lawrence; Lobjanidze, Ozdoev, Borini; Mbaye Diagne