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Galatasaray-Fenerbahçe - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 18:54
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42' Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
38' Fenerbahçe'de Caner'in kullandığı taç atışı sonrasında ceza sahasında topla buluşan Valencia'nın dönerek yaptığı vuruş farklı şekilde auta çıktı.
36' Feghouli'nin golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
31' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı, ardından ceza yayı üzerinden gelişine bir şut çeken Gustavo'nun vuruşu farklı şekilde auta çıktı.
28' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu Lemos uzaklaştırdı.
24' Falcao'nun şutu savunmadan döndü dönen topa Taylan vurdu o da savunmada kaldı. Sonrasında Gustavo topu taca vurdu.
23' Galatasaray ceza sahasına çok yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
23' Fenerbahçe'de Deniz'in sağ kanattan yaptığı ortasını Thiam'dan önce Luyindama uzaklaştırdı. Ardından seken topa ceza sahasının sol çaprazında Caner vurdu, şutu üstten dışarı gitti.
21' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Valencia kafayı vurdu, şutu üstten auta gitti.
19' Omar'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Arda kafayı vurdu, kaleciden seken topu Falcao tamamlamak isterken son anda Altay topu kontrol etti.
17' Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Taylan kornere gönderdi.
14' Galatasaray'da Christian Luyindama, Enner Valencia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
13' Şu ana dek Galatasaray'ın %67'lik bir topla oynama üstünlüğü bulunuyor.
11' Fenerbahçe'de Jose Sosa, Taylan Antalyalı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
7' Galatasaray sol kanattan bir köşe vuruşu daha kullanacak.
6' Taylan'ın sert şutunu kaleci Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
4' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
2' Fenerbahçe'de Ozan, Belhanda'nın faulünün ardından yerden kalkamadı.
1' Maç başladı.
Merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi geldi çattı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı tecrübeli hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Derbi karşılaşması beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.
11'LER
Galatasaray: Fatih Öztürk; Omar, Luyindama, Marcao, Linnes; Taylan Antalyalı; Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan; Falcao
Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia