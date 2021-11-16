Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin biletleri tükeniyor

İlk günden biletler büyük ölçüde tükenirken, bugün başlayacak genel satışla birlikte statta yer kalmaması bekleniyor.

Milli ara sonrasında Fenerbahçe ile Nef Stadı'nda oynanacak maçın biletleri, dün kombine sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.

100 bin talep alınan derbiye taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. İlk günden biletler büyük ölçüde tükenirken, bugün başlayacak genel satışla birlikte statta yer kalmaması bekleniyor.

BÜYÜK HAZIRLIK VAR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yüzde 100 kapasiteye geçme kararıyla, 2 yıl aradan sonra kapalı gişe oynamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, özel bir çalışma içerisinde.

Maç günü hasılatını mümkün olduğu kadar artırmak isteyen Galatasaraylı yetkililer, stadın içindeki mağazada ürün çeşitliliği, bedenler ve kampanyalar gibi konular üzerinde titizlikle duruyor.