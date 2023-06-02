Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonunun şampiyonu belli oldu, ancak Galatasaray ile Fenerbahçe, Ali Sami Yen'de karşı karşıya gelecek.

TFF'den yapılan açıklamada dev derbinin hakeminin Abdulkadir Bitigen olduğu açıklandı.

Öte yandan Avrupa'ya katılma ve küme düşme potasını yakından ilgilendiren kritik maçlar oynanacak.

İşte 36. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler...

3 Haziran Cumartesi

16:00 Konyaspor - Fatih Karagümrük (Yasin Kol)

19:00 Trabzonspor - Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Kasımpaşa - Beşiktaş (Volkan Bayaraslan)

19:00 Kayserispor - Ankaragücü (Cihan Aydın)

19:00 Adana Demirspor - Başakşehir (Erkan Özdamar)

19:00 Ümraniyespor - Giresunspor (Zorbay Küçük)

4 Haziran Pazar

19:00 Galatasaray - Fenerbahçe (Abdülkadir Bitigen)