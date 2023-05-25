Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Süper Lig'de 37. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasına sayılı haftalar kaldı. Heyecanın giderek yükseldiği ligimizde 37. haftada bir derbi mücadelesi yaşanacak.

Lig lideri Galatasaray ile takipçisi Fenerbahçe Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Bu dev maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, 37. haftanın maç takvimini duyurdu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

İki farklı senaryo yaşanabilir

Bu maç öncesinde ise ligde şampiyon belli olabilir. 79 puanla ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5 puan önünde 1. sırada yer alan Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar bu kritik mücadeleden 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerine bakmaksızın ligde 23. şampiyonluğunu ilan edecek ve Fenerbahçe karşısına şampiyon olarak çıkacak.

Galatasaray'ın olası bir puan kaybında ise ligde Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe maçtan galip ayrılırsa şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyacak. Böyle bir durumda ise derbi mücadelesi bu sezonunun şampiyonunu belirleyecek.

İşte 37. haftanın programı