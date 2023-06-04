Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisine VAR hakemi olarak Alper Ulusoy atandı.

Süper Lig'in 37. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Okan Buruk'un ekibi şampiyon Galatasaray ile Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Mücadelede ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Haftanın en kritik maçlarından birine sahne olacak bu derbi öncesinde VAR hakemi açıklandı. Alper Ulusoy görev alacak Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre; Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.