Galatasaray-Gaziantep maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta Ç.Rizespor'a yenilen Galatasaray, Gaziantep'i mağlup ederek şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'a tan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakemi ise Alper Ulusoy. Maç öncesinde Galatasaray'ın 50 puanı bulunurken Gaziantep FK'si 33 puanı bulunuyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da bir çok eksik oyuncu bulunuyor. Ayağında kırık olan Muslera'nın yanı sıra Andone kadroda yok. Öte yandan cezalı olan Adem Büyük ile Donk sahada olamayacak.

Gaziantep FK'da ise Junior Morais cezası nedeniyle forme giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Okan Kocuk

Mariano

Lemina

Ahmet Çalık

Saracchi

Ömer Bayram

Seri

Feghouli

Belhanda

Onyekuru

Falcao



Gaziantep FK

Günay Güvenç

Oğuz Ceylan

Tosca

Kana-Biyik

Djilobodj

Mehmet Erdem Uğurlu

Maxim

Güray Vural

Sousa

Kayode

Muhammet Demir