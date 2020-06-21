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    Galatasaray-Gaziantep maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 09:12
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    Galatasaray-Gaziantep maçının muhtemel 11'leri

    Geçtiğimiz hafta Ç.Rizespor'a yenilen Galatasaray, Gaziantep'i mağlup ederek şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.

    Türk Telekom Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'a tan canlı yayınlanacak.

    Karşılaşmanın hakemi ise Alper Ulusoy. Maç öncesinde Galatasaray'ın 50 puanı bulunurken Gaziantep FK'si 33 puanı bulunuyor.

    EKSİKLER

    Galatasaray'da bir çok eksik oyuncu bulunuyor. Ayağında kırık olan Muslera'nın yanı sıra Andone kadroda yok. Öte yandan cezalı olan Adem Büyük ile Donk sahada olamayacak.

    Gaziantep FK'da ise Junior Morais cezası nedeniyle forme giyemeyecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray
    Okan Kocuk
    Mariano
    Lemina
    Ahmet Çalık
    Saracchi
    Ömer Bayram
    Seri
    Feghouli
    Belhanda
    Onyekuru
    Falcao

    Gaziantep FK
    Günay Güvenç
    Oğuz Ceylan
    Tosca
    Kana-Biyik
    Djilobodj
    Mehmet Erdem Uğurlu
    Maxim
    Güray Vural
    Sousa
    Kayode
    Muhammet Demir

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