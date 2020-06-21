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Galatasaray-Gaziantep maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 21.06.2020 - 09:12
Geçtiğimiz hafta Ç.Rizespor'a yenilen Galatasaray, Gaziantep'i mağlup ederek şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'a tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın hakemi ise Alper Ulusoy. Maç öncesinde Galatasaray'ın 50 puanı bulunurken Gaziantep FK'si 33 puanı bulunuyor.
EKSİKLER
Galatasaray'da bir çok eksik oyuncu bulunuyor. Ayağında kırık olan Muslera'nın yanı sıra Andone kadroda yok. Öte yandan cezalı olan Adem Büyük ile Donk sahada olamayacak.
Gaziantep FK'da ise Junior Morais cezası nedeniyle forme giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Okan Kocuk
Mariano
Lemina
Ahmet Çalık
Saracchi
Ömer Bayram
Seri
Feghouli
Belhanda
Onyekuru
Falcao
Gaziantep FK
Günay Güvenç
Oğuz Ceylan
Tosca
Kana-Biyik
Djilobodj
Mehmet Erdem Uğurlu
Maxim
Güray Vural
Sousa
Kayode
Muhammet Demir